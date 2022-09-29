Мы работаем с 2014 года по всей России и странам СНГ. Профессиональное аудио- и видео- оборудование всегда на складе, по специальным ценам.
Предоставляем расширенную гарантию — 5 лет на видеостены компании Philips от завода — изготовителя.
Проектирование решений Digital Signage, светодиодных (LED) экранов, видеостен в день обращения от нашей команды профессионалов! Мы имеем колоссальный опыт реализации проектов в области рекламы на цифровых носителях!
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LED-экран — это сложное устройство отображения информации, в котором изображение формируется множеством полупроводниковых светодиодов, расположенных на поверхности экрана. Каждая отдельная точка экрана — это пиксель на базе светодиода SMD 3 in 1 или COB (Chip On Board) технологии.
LCD-экран - это медианоситель, представляющая собой профессиональный дисплей, предназначенный для трансляции рекламного и информационного контента с режимом работы 24/7 или 16/7, обладающий высокими показателями яркости до 4000 кд/м²