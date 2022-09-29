Профессиональные дисплеи Philips в наличии на складе. Установка «под ключ» светодиодных экранов SIGNAGELED и LianTronics. Продажа светодиодных экранов и видеостен в Москве и регионах. Рассчитать
LED экран Рассчитать

О компании

Мы работаем с 2014 года по всей России и странам СНГ. Профессиональное аудио- и видео- оборудование всегда на складе, по специальным ценам.

5 лет компании

Предоставляем расширенную гарантию — 5 лет на видеостены компании Philips от завода — изготовителя.

Проектирование решений Digital Signage, светодиодных (LED) экранов, видеостен в день обращения от нашей команды профессионалов! Мы имеем колоссальный опыт реализации проектов в области рекламы на цифровых носителях!

Обратная связь

Этапы работы с Заказчиками

Этапы работы с Заказчиками

Техническое задание

Выявление потребностей, сбор первичной информации и подбор оборудования, предварительная оценка стоимости проекта.

Проектирование

  • Подбор оборудования.
  • Углубленный просчет, подготовка технической и конструкторской документации.
  • Согласование проекта.

Коммерческое предложение

Составление и презентация КП.

Изготовление и доставка

Изготовление и доставка оборудования в установленные сроки.

Тестовый запуск

Предварительная сборка, проверка и тестирование оборудования на производственной базе.

Монтаж и ПНР

  • Монтаж крепежных конструкций оборудования.
  • Установка софта, программирование и запуск контента.

Обучение работе с софтом

Пользовательское обучение персонала заказчика удаленному управлению контентом.

Гарантия и техподдержка

Круглосуточная техническая поддержка.

Схема формирования
цены
на LED-экран

Схема формирования цены

Реализованные проекты

LIME НН-Фантастика

LED Для помещений

Входной Светодиодный экран

Центральный экран аэровокзального комплекса Толмачево (Новосибирск)

LED Для помещений

Центральный экран аэровокзального комплекса Толмачево (Новосибирск)

ПАО ОНХП

LCD Видеостены

Поставка видеостены для ВКС

Каталог

LED-экраны

LED-экран — это сложное устройство отображения информации, в котором изображение формируется множеством полупроводниковых светодиодов, расположенных на поверхности экрана. Каждая отдельная точка экрана — это пиксель на базе светодиода SMD 3 in 1 или COB (Chip On Board) технологии.

LCD-экраны и видеостены

LCD-экран - это медианоситель, представляющая собой профессиональный дисплей, предназначенный для трансляции рекламного и информационного контента с режимом работы 24/7 или 16/7, обладающий высокими показателями яркости до 4000 кд/м²

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Партнер - LG
Партнер - Philips
Партнер - SIGNAGELED
Партнер - NEC
Партнер - SHARP
Партнер - SIGNAGELCD
Партнер - Arec
Партнер - Enewave
Партнер - Clockaudio
Партнер - SmartPlayer
Партнер - Lightking
Партнер - schwarz
Партнер - wingmax
Партнер - NovaStar
Партнер - LOOK
Партнер - Liantronics+Slide
Партнер - kramer
Партнер - onkron
Партнер - Leyard
Партнер - LG
Партнер - Philips
Партнер - SIGNAGELED
Партнер - NEC
Партнер - SHARP
Партнер - SIGNAGELCD
Партнер - Arec
Партнер - Enewave
Партнер - Clockaudio
Партнер - SmartPlayer
Партнер - Lightking
Партнер - schwarz
Партнер - wingmax
Партнер - NovaStar
Партнер - LOOK
Партнер - Liantronics+Slide
Партнер - kramer
Партнер - onkron
Партнер - Leyard
Партнер - LG
Партнер - Philips
Партнер - SIGNAGELED
Партнер - NEC
Партнер - SHARP
Партнер - SIGNAGELCD
Партнер - Arec
Партнер - Enewave
Партнер - Clockaudio
Партнер - SmartPlayer
Партнер - Lightking
Партнер - schwarz
Партнер - wingmax
Партнер - NovaStar
Партнер - LOOK
Партнер - Liantronics+Slide
Партнер - kramer
Партнер - onkron
Партнер - Leyard
Партнер - LG