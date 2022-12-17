Профессиональные дисплеи Philips в наличии на складе. Установка «под ключ» светодиодных экранов SIGNAGELED и LianTronics. Продажа светодиодных экранов и видеостен в Москве и регионах. Рассчитать
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О компании

Мы работаем с 2014 года по всей России и странам СНГ. Профессиональное аудио- и видео- оборудование всегда на складе, по специальным ценам.

5 лет компании

Предоставляем расширенную гарантию — 5 лет на видеостены компании Philips от завода — изготовителя.

Проектирование решений Digital Signage, светодиодных (LED) экранов, видеостен в день обращения от нашей команды профессионалов! Мы имеем колоссальный опыт реализации проектов в области рекламы на цифровых носителях!

Обратная связь

Этапы работы с Заказчиками

Этапы работы с Заказчиками

Техническое задание

Выявление потребностей, сбор первичной информации и подбор оборудования, предварительная оценка стоимости проекта.

Проектирование

  • Подбор оборудования.
  • Углубленный просчет, подготовка технической и конструкторской документации.
  • Согласование проекта.

Коммерческое предложение

Составление и презентация КП.

Изготовление и доставка

Изготовление и доставка оборудования в установленные сроки.

Тестовый запуск

Предварительная сборка, проверка и тестирование оборудования на производственной базе.

Монтаж и ПНР

  • Монтаж крепежных конструкций оборудования.
  • Установка софта, программирование и запуск контента.

Обучение работе с софтом

Пользовательское обучение персонала заказчика удаленному управлению контентом.

Гарантия и техподдержка

Круглосуточная техническая поддержка.

Схема формирования
цены
на LED-экран

Схема формирования цены

Реализованные проекты

LIME - Авиапарк

LED Для помещений

Сеть розничных магазинов LIME ТРЦ Авиапарк

Закассовый светодиодный экран SIGNAGELED магазина LIME МЕГА Дыбенко

LED Для помещений

Компания SIGNAGELAB установила изогнутый закассовый экран магазина LIME в г. Санкт-Петербург.

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ

LCD Видеостены

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»

Каталог

LED-экраны

LED-экран — это сложное устройство отображения информации, в котором изображение формируется множеством полупроводниковых светодиодов, расположенных на поверхности экрана. Каждая отдельная точка экрана — это пиксель на базе светодиода SMD 3 in 1 или COB (Chip On Board) технологии.

LCD-экраны и видеостены

LCD-экран - это медианоситель, представляющая собой профессиональный дисплей, предназначенный для трансляции рекламного и информационного контента с режимом работы 24/7 или 16/7, обладающий высокими показателями яркости до 4000 кд/м²

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Партнер - Philips
Партнер - SIGNAGELED
Партнер - NEC
Партнер - SHARP
Партнер - SIGNAGELCD
Партнер - Arec
Партнер - Enewave
Партнер - Clockaudio
Партнер - SmartPlayer
Партнер - Lightking
Партнер - schwarz
Партнер - wingmax
Партнер - NovaStar
Партнер - LOOK
Партнер - Liantronics+Slide
Партнер - kramer
Партнер - onkron
Партнер - Leyard
Партнер - LG
Партнер - Philips
Партнер - SIGNAGELED
Партнер - NEC
Партнер - SHARP
Партнер - SIGNAGELCD
Партнер - Arec
Партнер - Enewave
Партнер - Clockaudio
Партнер - SmartPlayer
Партнер - Lightking
Партнер - schwarz
Партнер - wingmax
Партнер - NovaStar
Партнер - LOOK
Партнер - Liantronics+Slide
Партнер - kramer
Партнер - onkron
Партнер - Leyard
Партнер - LG
Партнер - Philips
Партнер - SIGNAGELED
Партнер - NEC
Партнер - SHARP
Партнер - SIGNAGELCD
Партнер - Arec
Партнер - Enewave
Партнер - Clockaudio
Партнер - SmartPlayer
Партнер - Lightking
Партнер - schwarz
Партнер - wingmax
Партнер - NovaStar
Партнер - LOOK
Партнер - Liantronics+Slide
Партнер - kramer
Партнер - onkron
Партнер - Leyard
Партнер - LG